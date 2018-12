CLIMA TENSO: PESSOAS TENTAM INVADIR APARTAMENTOS NO BAIRRO SANTA MARIA

30/11/18 - 16:52:17

Cerca de 80 pessoas tentaram invadir na tarde desta sexta-feira (30), um conjunto de 280 apartamentos que está sendo construído no bairro Santa Maria, em Aracaju, para famílias de baixa. Os supostos invasores estão querendo invadir um local destinado e que está sendo ocupado por sem tetos e o clima acabou ficando tenso.

Com a chegada dos invasores, as famílias que já residem no local acionaram a polícia que foi até o local e está tentando dispersar os invasores que tentam enfrentar os PMs, inclusive arremessando latas de cervejas contra os militares. O radialista Alex Carvalho, da rádio Jornal 540, está no local e conta que o clima é tenso e que os moradores, de direito, estão com medo.

Segundo uma moradora da localidade, um homem que estaria coordenando a invasão, ´´e conhecido e não fez inscrição para ter direito a moradia. Ela explica ainda que “esse cidadão com nome de Buiu está organizando a invasão. Está vindo para cá para tirar as famílias na marra”, contou.

O empreendimento Getúlio Alves Barbosa possui 280 apartamentos que estão sendo construídos com apoio dos futuros proprietários, que aos finas de semana vão até o local colaborar com a mão de obra.

A polícia se mantém no local e inclusive efetuou a prisão de um homem por desacato a autoridade.

Com informações e fotos do radialista Alex Carvalho

Munir Darrage