Educação a Distância viabiliza acesso ao nível superior

30/11/18 - 14:35:42

Na UNINASSAU, são oferecidos mais de 40 cursos nas áreas de Humanas, Saúde, Exatas e Negócios

EAD viabilizou a formação superior de pessoas não dispunham de tempo ou oportunidade para estudar

Por: Suzy Guimarães

Na última terça-feira (27), foi comemorado o Dia Nacional da Educação a Distância – EAD. Na Faculdade UNINASSAU Aracaju, além do ambiente virtual, a Instituição oferece todo um espaço físico para que o estudante EAD receba a mesma qualidade de ensino do presencial.

Quem explica é a coordenadora da modalidade, Renata Lima. Ela enfatiza que o Ensino a Distância viabilizou a formação superior de pessoas não dispunham de tempo ou oportunidade para estudar. “Esta é uma modalidade bem vista pelo mercado de trabalho porque o aluno pode fazer seu próprio tempo de estudo. No entanto, exige disciplina e organização para que haja um bom desempenho. Além disso, esses alunos recebem o mesmo diploma que os presenciais”, destaca.

Ranking – As graduações EAD em Letras e Pedagogia da UNINASSAU alcançaram o primeiro e quarto lugares, respectivamente, no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) do ano de 2017. A Instituição oferece mais de 40 cursos nas áreas de Humanas, Saúde, Exatas e Negócios.

Os interessados em cursar uma das graduações EAD da UNINASSAU devem acessar o site http://vestibular.uninassau.edu.br e fazer a inscrição para o vestibular agendado. Ainda é possível ingressar por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), como portador de diploma ou transferência de instituição.