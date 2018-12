EDVALDO ASSINA ORDEM PARA REFORMA DE ESCOLA INFANTIL

30/11/18 - 13:27:09

O prefeito Edvaldo Nogueira atendeu mais uma reivindicação da população aracajuana nesta sexta-feira, 30, ao assinar a ordem de serviço para complementação e ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil José Airton de Andrade, no Largo da Aparecida, no bairro Jabotiana. A previsão é que a unidade de ensino, cuja obra receberá R$ 320 mil em investimentos, volte a funcionar ainda no primeiro semestre de 2019.

“Construir uma escola é sempre muito importante, pois acende uma esperança nas pessoas de crescerem e se desenvolverem. A Educação é o melhor caminho para construção de um país livre, soberano e com igualdade. Por isso, estou muito feliz em poder atender a reivindicação desta comunidade, com a autorização para a retomada das obras desta escola”, afirmou Edvaldo.

Em seu discurso, o prefeito fez um relato da situação da escola, que foi alvo de furto e incêndio em 2014, durante a gestão passada. Uma obra de recuperação do prédio foi iniciada, também na administração anterior, mas não foi concluída. “Quando cheguei à Prefeitura, estabeleci como uma das nossas metas a retomada desta obra, o que agora se concretiza. Mesmo sendo uma escola pequena, ela é simbólica para a comunidade”, destacou ele, lembrando que a unidade de ensino foi construída por Jackson Barreto quando prefeito, na década de 1980.

A secretária municipal da Educação, Maria Cecília Tavares Leite, ressalvou que a realização da obra tem grande importância, pois abre a possibilidade das crianças voltarem a estudar na sua própria comunidade. “Hoje, a escola está funcionando dentro da Escola Tancredo Neves, no bairro Ponto Novo, e isto gera muitos problemas tanto para os alunos que precisam se deslocar, quanto para o funcionamento das duas unidades de ensino que precisam dividir o mesmo prédio”, explicou.

O morador Alan dos Santos comemorou a retomada da obra. “Eu estudei nesta escola e estou acompanhando de perto toda a história. Agora finalmente essa reforma vai acontecer. Eu sei disso porque o prefeito se mostrou um homem de palavra. Ele prometeu na campanha que viria aqui e daria a ordem para essa obra acontecer, agora está cumprindo”, disse.

Da mesma forma, a diarista Maria Eugênia Ferreira Silva afirmou que a escola é “um grande ganho para o bairro”. “As mães precisam mandar seus filhos para a outra escola, que é distante, e isto gera muita preocupação, pois são crianças pequenas, além disso, é uma escola que já existe há muito tempo e a comunidade tem grande carinho por ela”, disse.

A reforma

A escola é dotada de três salas de aula, além da sala da diretoria, sala da secretaria, dois banheiros, uma cozinha, área de serviço, reservatório de perecíveis e não-perecíveis e áreas verde e de lazer. A Construtora FCK é a responsável pela obra, que se iniciará na próxima semana.

AAN

Foto Ana Licia Menezes