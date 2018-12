Em meio à maratona de gravações da novela “O sétimo Guardião”, Marina Ruy Barbosa esteve, na noite de quinta-feira, no estúdio de Roberto Carlos, na Urca

30/11/18 - 11:50:40

Em meio à maratona de gravações da novela “O sétimo Guardião”, Marina Ruy Barbosa esteve, na noite de quinta-feira, no estúdio de Roberto Carlos, na Urca. Os dois ensairam juntos para o número que cantarão no especial de fim de ano da Globo. A dupla se reúne para a gravação nos estúdios Globo, na terça-feira.

Quinta foi um dia especial para o Rei. Ele também ensaiou com o filho, Dudu Braga, da banda RC na Veia. As outras atrações musicais do show foram confirmadas pela coluna.

Marina, que tem 28,6 milhões de seguidores no Instagram, foi eleita a mulher do ano pela Revista GQ durante festa no Copacabana Palace, nesta terça-feira. Ela está no auge da carreira e, em entrevista à coluna, contou um pouco da trajetória de sucesso, que vem desde os 9 anos, quando começou a pagar seus impostos.

Fonte/Foto: globo.com