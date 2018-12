Nélio Miguel Jr irá representar SE no SINAJUVE e na Reunião do Conselho Nacional Juventude

30/11/18 - 10:24:38

O ativista dos direitos da juventude, Nélio Miguel Júnior, foi convocado para participar da 48º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Juventude que irá acontecer em Brasília, entre os dias 05 e 07 de dezembro. O Conselheiro nacional da Juventude irá chegara mais cedo na capital Brasileira para participar do “Workshop do SINAJUVE”, que ocorrerá nos dias 04 e 05 de dezembro do corrente ano.

SINAJUVE é o Sistema Nacional de Juventude, instituído pela Lei nº 12.852, de 05 de agosto de 2013, constitui forma de articulação e organização da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e da sociedade civil para a promoção de políticas públicas de juventude.

“É um sonho poder representar os jovens do meu estado, lutando por melhorias e ver as realizações do Governo Federal em nossa terra. Recentemente, fiquei emocionado de ver a cidade de Estância recebendo o programa Estação Juventude 2.0, que tem como objetivo transformar a vida de jovens brasileiros, de 15 a 29 anos, desenvolvendo um caminho para o futuro, educação, trabalho, saúde, lazer, vida familiar, sexualidade, sociedade, tecnologia, cultura, participação política e comunitária. Além dos espaços equipados com instrumentos e pessoal capacitado, são oferecidos cursos, oficinas, capacitações e muito mais”. Afirmou Nélio.

48º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Juventude terá como programação: Reunião Plenária, reunião das comissões permanentes e especiais, apresentação dos Planos de Trabalho das Comissões ao Plenário e Visita a equipamento público de juventude do DF.

Fonte e foto assessoria