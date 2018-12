Novos semáforos da avenida Adélia Franco começam a funcionar na segunda, 03

30/11/18 - 14:42:32

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) inicia na próxima segunda-feira, 3, às 9h da manhã, a operação dos semáforos do cruzamento da avenida Adélia Franco com a rua Humberto Porto Dória, no bairro Luzia. Agentes de trânsito estarão no local monitorando o fluxo de veículos e orientando os condutores durante o período de adaptação.

Com a implantação da nova sinalização, o acesso dos moradores do conjunto Médici ao Centro da cidade será mais fácil, melhorando também a fluidez do trânsito, já que haverá a distribuição adequada dos tempos destinados a cada movimento e organização da travessia dos pedestres.

O coordenador de Sinalização da SMTT, Diego Carvalho, explica a necessidade do novo cruzamento. “Os condutores terão mais uma opção de acesso à região Central sem precisar retornar no Viaduto do DIA, e a população terá mais facilidade em atravessar durante o sinal vermelho para veículos”, disse.

Já o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, frisa que a sinalização e o novo cruzamento no local atendem também a uma demanda da população. “Estamos pensando na mobilidade urbana e atendendo a um pedido antigo dos moradores da região. Eles reclamavam das poucas opções de acesso ao Centro e da dificuldade para atravessar”, explica.

Fonte e foto assessoria