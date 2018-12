O Sétimo Guardião- Léon desafia Valentina no velório de Egídio. Empresária fica apavorada ao dar de cara com o gato!

30/11/18 - 11:38:39

Valentina (Lilia Cabral) sabe fazer teatro como ninguém. Ela sabe muito bem que a morte de Egídio (Antonio Calloni) em breve virará notícia em Serro Azul e já se prepara para bancar a viúva, escolhendo um look preto.

Na hora do velório, ela aparece diante de todos com ares de viúva, coberta por um véu. E é claro que chama a atenção dos que aguardam na frente da casa do finado para se despedir dele.