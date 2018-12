Os que aparecem no sertão de 4 em 4 anos já sumiram, afirma Heleno Silva

30/11/18 - 15:40:02

Nesta sexta-feira (30), o ex-prefeito de Canindé do São Francisco Heleno Silva concedeu entrevista à Rádio FM Boca da Mata na cidade de Nossa Senhora da Glória, Sertão sergipano.

Ele falou sobre a indicação de Osmar Terra para o ministério da Cidadania para o próximo governo. Lembrou que foi esse senhor que retirou 4 milhões de famílias de receberem o benefício Programa do Bolsa Família.

Heleno mostrou-se bastante preocupado com esta situação. É a “Única renda dessas pessoas que voltam a passar por dificuldades”, disse ele. Que ainda fez críticas ao valor do leite a ser vendido pelos pequenos produtores as grandes empresas. Há a informação na região de que os produtores vão receber R$ 1,00 por litro. Uma queda de 40% no valor atual.

Ele também deu uma notícia exclusiva para a cidade de Glória, informou que Jairo Santana, atual Deputado estadual, será candidato a prefeito na cidade na próxima eleição. “É uma decisão dele e nós do PRB apoiamos integralmente. Estaremos juntos em 2020 para elegermos Jairo, prefeito de Glória”.

Perguntado pelo locutor, Carlos Dias, sobre a ausência daqueles que estiveram pela região pedindo votos e após a eleição desapareceram, Heleno disse que “Passou a eleição e os que só aparecem por aqui de quatro em quatro anos, já sumiram. Mas eu estarei aqui como sempre. Sou do Sertão e esse é o meu povo”.

Da Rádio FM Boca da Mata