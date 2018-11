PERITOS DA POLÍCIA CIVIL BUSCAM APOIO DE DEPUTADA ELEITA

30/11/18 - 05:39:14

A vereadora Kitty Lima (Rede) recebeu uma comissão formada por peritos criminais da Polícia Civil que levou à parlamentar uma pauta de reivindicações que visa a valorização e o aperfeiçoamento do trabalho que é desenvolvido pela Segurança Pública em Sergipe. O grupo buscou o apoio da vereadora, eleita deputada estadual nas eleições deste ano, para intermediar o diálogo com o Governo do Estado para o atendimento ao pleito.

Na lista de queixas estão reajuste salarial, que segundo os peritos de Sergipe detém a remuneração mais desfasada do país; aumento do quadro de pessoal; e melhores condições de trabalho.

“As reivindicações dos peritos demonstram o quão precária está a nossa segurança pública, o que acaba interferindo diretamente no dia-a-dia da população. Os crimes não são solucionados porque não há investigação devido ao baixo efetivo e às limitações para que os peritos realizem seu trabalho. Por isso a conta não bate, são muitos crimes e poucos profissionais para elucidar os casos e contribuir assim para a redução do índice de impunidade que acaba gerando um forte sentimento de segurança”, disse Kitty.

Aos peritos, Kitty garantiu que atuará junto à administração estadual para que todas as queixas da categoria sejam solucionadas.

“Quero deixar claro meu apoio irrestrito aos peritos da Polícia Civil por entender que a atuação deles é essencial para o combate à criminalidade. Essa categoria está esquecida e totalmente desvalorizada, mas podem ter certeza que em 2019 eu estarei lutando por vocês”, garantiu Kitty Lima.

Foto assessoria

Por Felipe Maceió