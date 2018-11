POSIÇÃO EM FAVOR DO ESTADO

30/11/18 - 00:01:31

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Deputado federal André Moura (PSC) ainda não ‘tirou o pé do freio’. Continua atuando como líder do Congresso Nacional e trabalha para fechar o Governo Temer – em 31 de janeiro – com aprovação de projetos, liberação de recursos e a união da base do Governo até o final do mandato. Ainda não tem uma decisão política em relação ao próximo ano, mas pretende manter o seu grupo e seguir o mesmo estilo, se pondo em posição “flexibilizada” de oposição.

O trabalho que André realizou e o mantém na liberação de recursos para o Estado, marca a sua passagem pela Câmara Federal e especialmente como líder do Governo no Congresso. E fica a pergunta no ar: “quem terá a mesma habilidade do parlamentar e discernimento para liberar recursos a municípios e ao Estado, mesmo administrados pela oposição, durante a próxima legislação?”

Não se pode negar que ficará um vazio entre o Planalto e Sergipe, apesar da mudança no Governo central.

O grupo que o deputado André Moura pretende integrar no Estado é o mesmo que esteve com ele durante todo esse ano. Não pretende se rotular de oposição, porque vai manter o lema de ajudar Sergipe: “posso até criticar o que for errado, mas vou elogiar e reconhecer o que for certo”. Lógico que politicamente se manterá ao lado dos amigos, “mas sem prejudicar quem não votou em mim nas eleições”. Reconhece que “uma coisa nada tem a ver com a outra”.

Avisa que ninguém deve lhe pedir para fazer algum tipo de oposição raivosa, com objetivo político direcionado a destruir o adversário: “atuarei de forma republicana para continuar servindo ao Estado, independente de quem seja aliado ou não”. Diz que para ele o mais importante será sempre o povo, “que sofre com a divisão política radicalizada e até despropositada, que termina por incentivar o quanto pior melhor”.

– Vamos ajudar a cuidar de Sergipe, diz André Moura, lembrando que deixará grandes amizades em Brasília e que não deixará de usá-las quando for convocado a ajudar o Estado.

DEMISSÕES SÃO NORMAIS

A prefeita Carminha Mendonça, de Itabaiana, demitiu pessoas da equipe de Valmir de Francisquinho, o que é absolutamente natural e que já se esperava.

Carminha não ficará ao lado de pessoas de confiança de Valmir.

DEVE OCORRER O MESMO

Quando Valmir de Francisquinho retornar à Prefeitura, ainda sem prazo, ele deve fazer retornar todos os que foram demitidos e deixar fora o pessoal de Carminha.

Faz parte absoluta das regras do jogo…

TEMER RECONHECE

O presidente Michel Temer reconheceu que o deputado André Moura foi o melhor e mais habilidoso líder do seu Governo.

– Vou além: você (André) foi um dos mais habilidosos líderes que o Congresso já teve.

ANDRÉ AINDA LIBERA

O deputado federal André Moura (PSC) conseguiu ontem a liberação de R$ 8,9 milhões para oito municípios de Sergipe, mesmo em alguns que não obteve êxito eleitoral.

Diz que está trabalhando para “abastecer outros municípios”.

PENSOU ERRADO

Muitos eleitores já reconheceram que deram seus votos ao senador eleito Alessandro Vieira (Rede) pensando que ele iria perder.

Alessandro, entretanto, surpreendeu com o número de votos.

RETIRAR CONDENAÇÃO

Já chegou ao TSE recurso especial em que pede a retirada da condenação de Manuel Messias Sukita, ou a redução de sua pena para abaixo de oito anos.

Caso Sukita consiga redução de pena vai para o regime semi-aberto.

CONTRA A LIBERAÇÃO

O Antagonista revela que senador Eduardo Amorim apresentou voto em separado contra a liberação da produção de cannabis nativa (maconha) por famílias.

Discorda do parecer favorável da relatora Marta Suplicy.

MAIS ESPECULAÇÕES

Os comentários de bastidores revelam que o coronel Eduardo Henrique Santos pode ser o comandante geral da Polícia Militar de Sergipe.

Atualmente ele é Chefe Militar do Governo.

SOBRE MARCIO MACEDO

O vice-presidente nacional do PT e primeiro suplente de deputado federal, Marcio Macedo, poderá ser o novo diretor presidente da Adema.

Setores do PT acham que Marcio merece posição maior.

ATENÇÃO HISTÓRICOS!

É bom que os chamados históricos do MDB levantem as orelhas e tenham cuidado. A lista tríplice para a Fundação Ulisses Guimarães é só um pretexto.

Pode estar a caminho [e está] uma intervenção em toda a legenda.

RENOVAR O PARTIDO

As conversas que ocorrem na Executiva do MDB, em Brasília, é que o partido precisa de uma renovação ampla em Sergipe e outros Estados, para se amoldar ao novo.

O presidente do MDB regional, João Gama, não nega que se acontecer vai à Justiça.

PPS SERÁ “CIDADÃO”

O congresso para sepultar o PPS ocorrerá dias 25 e 26 de janeiro em Brasília. Vai retirar a palavra ‘Socialismo’ e terá um novo nome: “Cidadão23”, com tendência à direita.

Com isso ficará aberto a filiações de novos grupos.

VAI ACOMODAR A REDE

Nova legenda abrirá as portas para todos os filiados à Rede, em Sergipe, especialmente ao senador Alessandro Vieira, que está fazendo curso no Congresso.

Toma conhecimento de como funciona o Senado.

PODE FICAR DE FORA

Clovis Silveira, que ainda preside o PPS em Sergipe, provavelmente não vai acompanhar essa mudança no partido e deve ficar de fora.

Aparenta ter novos projetos…

OPERAÇÃO DO 13º SALÁRIO

A partir do dia 15 de dezembro os servidores estaduais podem fazer operação no Banese para receber a segunda parte do 13º Salário.

Quem não quiser fazer a operação receberá o 13º Salário em seis meses.

TRADE DIZ QUE INVESTE

O presidente do ABIH-SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, contesta que o “trade em Aracaju só entra para reclamar e que não faz gracinha”.

– O trade, nesse semestre, gastou R$ 100 mil para promover o destino Sergipe, disse.

GRANDE CARAVANA

Segundo Antônio Carlos Franco Sobrinho, na próxima semana será feita uma “grande caravana pelo Nordeste” para divulgação das atrações turísticas.

– A ABIH-SE vem fazendo sua parte para superar a crise pela qual está passando.

POSIÇÕES VARIAM

Comentam-se na Assembleia Legislativa que na próxima legislação a deputada eleita Janier Mota não fará oposição ao Governo de Belivaldo Chagas.

Se isso acontecer, Zezinho Guimarães deixa a situação.

Notas

Conta HC para Lula – A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer contra o habeas corpus (pedido de liberdade) protocolado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O caso deve ser julgado na próxima terça-feira pela Segunda Turma da Corte.

0x0

Sobre privatizações – O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse ontem que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil não estão no radar das privatizações do próximo governo. “Qualquer privatização tem que ser responsável. Não é jogar pra cima e ficar livre. Algumas privatizações ocorrerão com outras estratégias”.

0x0

Indulto segue suspenso – A senadora Ana Amélia Lemos lamenta que ministros do Supremo Tribunal Federal lavem as mãos sobre o indulto de Natal de enviado pelo presidente Michel Temer. Graças ao pedido de vista do ministro Fux, o perdão para condenados por crime de colarinho branco segue suspenso!

0x0

Atenção para o G-20 – Nos próximos dias, as atenções do mundo estarão voltadas para Buenos Aires. Alguns dos principais líderes internacionais já estão na Argentina para participar do G-20, que começa hoje. O encontro mais aguardado é entre Donald Trump e Xi Jinping, líder chinês. O presidente Temer já está lá.

0x0

Reforma da Previdência – Jair Bolsonaro afirmou ontem que irá apresentar sua reforma da Previdência no início do mandato e que ela será diferente da proposta por Temer, que considera agressiva com o trabalhador. Diz que não há condições de pensar numa reforma agora porque metade do Parlamento não se reelegeu.

0x0

Velho Chico com usina – Rio São Francisco agora conta com uma usina solar. A novidade foi noticiada pela Agência Brasil, que diz que a nova Usina Solar Fotovoltaica Flutuante foi instalada no reservatório da Usina Hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia, e deve começar a operar já em dezembro.

Conversando

Recebe comenda – Associação dos Procuradores do Estado condecora Belivaldo Chagas com a comenda Dr. Cantidiano Vieira Machado.

Debate conjuntura – Marcio Macedo participou da reunião da CNB/PT nacional debatendo a conjuntura e os desafios do PT para o próximo período.

É loucura – Clovis Silveira diz que “não gostar de mim, é direito inviolável de cada um. Agora, olhar para o espelho e me vê como sua imagem, isso tem nome, é loucura”.

Terá mudanças – Na Assembleia Legislativa acontecerá mudanças significativas sobre posição política a partir de fevereiro. Será uma loucura.

Envia reforma – Até terça-feira o governador Belivaldo Chagas dará entrevista à imprensa e envia reforma do Governo à Assembleia.

Tenta justificar – Valdevan Noventa tenta justificar que se elegeu por Sergipe porque há muitos anos ajuda à população da região Sul do Estado.

Mais recursos – O deputado André Moura libertou recentemente recursos para a Prefeitura de Aracaju, através do Ministério das Cidades

Nova estrutura – O deputado federal eleito Bosco Costa avisa que retorna à Câmara Federal com a certeza de que terá que atuar dentro de uma nova estrutura política.

São velhas – As legendas políticas estão retirando o nomes de “partido”, porque acham que as siglas que começam com “P” são velhas.