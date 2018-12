Quatro homens morrem em troca de tiros com policiais do Cope em Aracaju

30/11/18 - 13:48:54

Elementos acusados de roubos de carros trocam tiros com policiais do Cope, são baleados e morrem

Quatro elementos morreram e um foi preso durante uma ação realizada por policiais do Complexo de Polícia Especializada, na manhã desta sexta-feira (30), em Aracaju. Os quatro elementos mortos são acusados de roubos de carros no estado e as informações que na manhã de hoje, eles teriam roubado dois veículos na capital.

O confronto entre os policiais e os quarto elementos aconteceu no Porto Dantas, em Aracaju. Os quatro foram baleados na troca de tiros. Eles foram socorridos e encaminhados para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Já o elemento que foi preso foi encaminhado para a delegacia.

As informações são de que os quatro elementos que morreram em confronto com a polícia no Porto Dantas, foram os mesmos que fizeram um arrastão na escola Augusto Franco, no bairro Santos Dumont, também em Aracaju.

As informações são de Gordinho do Povo

Munir Darrage