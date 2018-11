Sérgio Ferrari e Augusta Mundim recebem Cidadania Sergipana

30/11/18 - 07:31:35

Em uma solenidade bastante concorrida, a Assembleia Legislativa concedeu, através de uma indicação da deputada estadual Ana Lula (PT) o Título de Cidadão Sergipano ao casal Antônio Sérgio Ferrari e Maria Augusta Mundim, no final da manhã dessa quinta-feira (29). Autoridades, amigos e familiares dos homenageados prestigiaram a sessão especial.

Ao justificar a dupla homenagem, Ana Lula definiu o casal como duas pessoas extremamente comprometidas com a promoção da cidadania e que, cada um ao seu modo, no seu fazer profissional, tem colaborado para o desenvolvimento do Estado.

“Ela é uma grande pesquisadora na área ambiental e cultura e professores universitária dedicada e querida pelos seus estudantes. Ele, um quadro técnico excepcional, grande administrador que contribuiu com um modelo de gestão eficiente e comprometida com a coisa pública”, definiu a deputada.

Em seguida, Ana Lula enfatizou que Sérgio Ferrari é lembrado como um grande administrador público. “Dono de uma sensibilidade imensa para escutar e perceber as necessidades e as prioridades dos cidadãos. Segundo porque ele é comprometido com a eficiência do serviço público. É aquele gestor que faz tudo para desburocratizar e agilizar o serviço para atender as demandas da população”, disse.

Augusta Mundim

Sobre Maria Augusta Mundim, a deputada registrou que no processo de ensinar e aprender busca vivenciar o processo evolutivo dos seus estudantes. “Dedicou parte de sua produção acadêmica aos estudos das condições socioeconômicas, ambientais e culturais das comunidades ribeirinhas, sertanejas e do vale do Cotinguiba sergipano. Um exemplo foi o projeto ‘Estudo Integrado do Vale do São Francisco: região de tabuleiros costeiros e pediplano sertanejo”.

Por fim, Ana Lula prestou uma homenagem a Marcelo Déda (in memoriam) que no próximo domingo (2) completam cinco anos de sua morte. A deputada reproduziu uma fala do ex-governador como “eterno semeador de sorrisos”. “Que os meus sonhos dialoguem com o querer divino, produzindo uma obra que, edificada no terreno da história, traduza o meu amor por minha terra e sirva à causa da felicidade do meu povo”.

Homenageados

Por sua vez, o casal Sérgio Ferrari e Augusta Mundim agradeceu muito o reconhecimento da deputada Ana Lula e dos demais parlamentares, quando externaram o orgulho e a gratidão em serem sergipanos. “Mais do que relatos de vitórias e realizações, queremos expor o orgulho de ser sergipano é por princípio e essência, saudade e aconchego. São esses os sentimentos que dão significado ao título que recebemos”.

Em seguida, o casal recordou que já são 39 anos de partilha com Sergipe e sergipanos. “Agradecemos com afeto a todos os sergipanos que abriram suas casas e cederam seu tempo para que tomássemos suas práticas como referência de estudos, sobre festas, celebrações, fazeres, saberes, expressões e artesanatos. Agradecemos com afeto a todos que partilharam dos nossos sonhos e contribuíram para agíssemos melhor em nossas funções. A honra de nos colocarmos e nos posicionarmos pela gratidão é imbuída de valores simbólicos: a identidade de sermos sergipanos”.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Jadílson Simões