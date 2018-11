Shoppings de Aracaju cumprem lei e fornecem água gratuita

A lei 8408/2018 aprovada pela Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) já está sendo cumprida por alguns estabelecimentos comerciais da capital sergipana, como os maiores centros comerciais de Aracaju, os Shoppings RioMar e Jardins.

Segundo informações do estabelecimento, o bebedouro disponível para os usuários fica localizado no corredor de saída do Cinemark, ao lado da Laser Eletro.

De acordo com o superintendente do Shopping Jardins, Jaryo Lima, a instalação de bebedouro no mall proporciona um conforto a mais aos clientes, além de atender à legislação.

O deputado estadual Moritos Matos (REDE), o autor da lei, avaliou o cumprimento dos estabelecimentos de forma positiva, principalmente antes do prazo estabelecido pela Coordenadoria Estadual de Defesa ao Consumidor (Procon).

“Percebe-se que alguns estabelecimentos estão se adequando à lei. O próprio PROCON em conversa que teve com os empresários mostrou que é importante os estabelecimentos ofertarem para a sociedade água gratuita. Os comerciantes pediram um prazo para adequação e após esse período o PROCON iniciará a fiscalização”, colocou Moritos.

Fiscalização

A partir de janeiro de 2019, a Coordenadoria Estadual de Defesa ao Consumidor (Procon) inicia a fiscalização de estabelecimentos comerciais que não estão cumprindo a lei 8408/2018, que obriga a gratuidade água potável para seus clientes. A multa no caso de descumprimento da norma pode chegar até R$ 1 mil reais.

