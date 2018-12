SSP DESARTICULA GRUPO QUE ROUBAVA CARROS EM ARACAJU

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) chegou até cinco integrantes de uma associação criminosa responsável por roubos de carros e a estabelecimentos comerciais na capital. Desde o dia 14 de novembro a unidade investigava o grupo e, nesta sexta-feira, 30, após mais uma investida criminosa, os agentes localizaram os acusados no bairro Porto Danta.

Na ação, quatro suspeitos entraram em confronto, foram socorridos para o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), mas morreram logo em seguida. O grupo foi responsável por dois roubos de carro no dia 14 (no Centro e no bairro Coroa do Meio) e, em seguida, roubaram duas mercearias (na avenida Visconde de Maracaju, na Zona Norte, e no conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro).

Já no dia seguinte, o grupo roubou um outro veículo, no conjunto Castelo Branco e um estabelecimento comercial. A associação criminosa também foi responsável por um arrastão em uma escola no bairro Santos Dumont. Nesta sexta, 30, os acusados roubaram dois veículos (modelos Prisma e HB20) e, logo em seguida, foram localizados pelos agentes da unidade especializada da Polícia Civil.

