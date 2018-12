Blogueiro faz aniversário e é surpreendido com festa por seguidores

01/12/18 - 08:40:49

Um dos mais ativos blogueiros de Sergipe, Lenilson de Oliveira Melo, o “Gordinho do Povo”, foi surpreendido no inicio da manhã deste sábado (01/12) quando começou a receber mensagens via whatsapp, face e instagram, por conta de seu aniversário.

Uma pessoa próxima ao blogueiro, conta que logo cedo foram mais de mil mensagens de felicitações. Isso por conta de seu trabalho diário junto às redes sociais, onde leva informações instantâneas para seus seguidores das redes sociais.

Em contato com o bloqueiro, ele disse que “estou muito feliz por terem lembrado de meu aniversário, Agradeço a minha família, amigos e meus seguidores e aproveito para dizer que o nosso prazer é poder todos os dias, estarmos levando informações aos nossos leitores. Que Deus nos proteja e ilumine. Segure”, brincou Lenilson.