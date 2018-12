Alunos medalhistas sergipanos irão treinar em Brasília

03/12/18 - 15:32:59

A partir desta terça-feira, 04, os dois alunos do SENAI Sergipe que venceram as seletivas para a competição de educação profissional mais importante do mundo, a WorldSkills, continuarão a caminhada para representar o Brasil em agosto, na Rússia. João Gabriel Rezende e Gabriel Vieira foram para Brasília para mais uma etapa do treinamento para que fiquem constantemente atualizados e competitivos para o torneio internacional.

João Gabriel Rezende foi vencedor na seletiva na modalidade Tecnologia da Informação (TI) – Soluções em Software para Negócios. Já Gabriel Vieira faturou o título na ocupação inédita nas eliminatórias nacionais Jogos Digitais em 3D. Os dois estudantes são oriundos da nossa unidade localizada no município de Estância. Destacando que o SENAI Sergipe disponibiliza toda sua estrutura para que seus alunos estejam preparados para a competição e, principalmente, para o mercado de trabalho.

O Departamento Nacional reavalia periodicamente os dois primeiros colocados de cada modalidade e aplica simulados e provas para manter a competitividade e ter a certeza que o melhor aluno representará o país na WorldSkills 2019, que será na cidade de Kazan, na Rússia. Nas duas últimas edições da competição, o Brasil foi campeão em 2015 quando o evento aconteceu em São Paulo e foi vice-campeão mundial em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes em 2017.

Fonte e foto assessoria