Batalhão de Choque prende dupla por porte ilegal de arma de fogo

03/12/18 - 16:04:14

Nas primeiras horas da madrugada desta segunda, dia 03, por volta das 00h15m, policiais militares do Batalhão de Choque, através da guarnição composta pelo Sargento Marcos, Cabos Santos Cruz e Welton e pelo Soldado Caio Vinicius, estavam realizando patrulhamento de rotina na avenida Euclides Figueiredo, quando escutaram dois estampidos similares a disparos de arma de fogo, na região do loteamento Pousada Verde, zona norte da capital.

Imediatamente os militares passaram a fazer buscas no citado loteamento, quando perceberam um veículo Ágile de placa NVK-3527 em atitude suspeita, com dois indivíduos dentro e que, ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga, descartando um objeto, tendo sido feito o acompanhamento tático e logo em seguida a devida abordagem ao veículo.

Ao retornar com os dois homens ao local do descarte do objeto, os policiais puderam constatar que na verdade este se tratava de um revólver calibre .38, com cinco munições.

Os infratores identificados como sendo Walter Ambrósio Moiana Fonseca e Jorgeval Santos Santana, receberam voz de prisão, e juntamente com o armamento apreendido, foram conduzidos à delegacia plantonista norte para a lavratura do flagrante.

Foi também apreendido em poder da dupla, uma algema.

Matéria do blog Espaço Militar