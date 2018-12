CANINDÉ SÃO FRANCISCO VEM CUMPRINDO TAC DO MPE SOBRE MATADOURO

A fiscalização do funcionamento dos matadouros em todo o Estado tem se intensificado nos últimos meses. Em Canindé de São Francisco, a gestão municipal assinou recentemente um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), no qual o prefeito Ednaldo Vieira Barros (Ednaldo da Farmácia) vem cumprindo fielmente o que foi acordado com o promotor de Justiça, Emerson Oliveira Andrade. Os marchantes do município e região também se adaptaram ao que está no TAC, regularizando o funcionamento daquele matadouro.

Segundo Ednaldo da Farmácia, várias outras medidas estão sendo tomadas pela Administração com o objetivo de enxugar a máquina e economizar recursos públicos. “São medidas enérgicas para a contenção de despesas”, explica.

Entre essas medidas estão a redução de gasto com pessoal, com aluguéis e rescisões contratuais. “Estamos trabalhando em um novo formato de auto-gestão, a exemplo da merenda escolar, limpeza pública, distribuição de água, iluminação pública entre outros serviços. Sempre buscando adequar à nova realidade financeira do município”, reforça Ednaldo da Farmácia.

Da assessoria