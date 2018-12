Cata-treco: confira a programação completa para esta semana

03/12/18 - 06:28:45

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) dá continuidade às ações do programa “Cata Treco” e, na próxima segunda-feira, 26, estará no bairro Aruana, com ponto inicial na avenida Padre Arnóbio.

O objetivo é recolher materiais que não têm mais serventia, ocupam espaço, acumulam sujeira nos quintais dos cidadãos, e que, muitas vezes, são descartados irregularmente nas ruas, avenidas e terrenos baldios da cidade.

Os moradores interessados em utilizar o serviço devem deixar seus objetos na porta das suas residências, a partir das 8h, quando as equipes da Empresa Municipal iniciam a coleta.

Para que a comunidade acione esse serviço, basta ligar para o telefone (79) 3021-9914.

Confira a programação:

03 de dezembro de 2018 (Segunda-feira)

Bairro: Aruana I

Ponto Inicial: Avenida Padre Arnóbio

Horário: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00

Percurso: Todas as ruas.

04 de dezembro de 2018 (Terça-feira)

Bairro: Aruana II

Ponto Inicial: Tecarmo

Horário: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00

Percurso: Todas as ruas.

06 de dezembro de 2018 (Quinta-feira)

Bairro: Industrial

Ponto Inicial: Empresa Alma Viva

Horário: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00

Percurso: Todas as ruas.

07 de dezembro de 2018 (Sexta-feira)

Bairro: Industrial

Ponto Inicial: Avenida Antônio Assis Xavier – Estádio Sabino Ribeiro

Horário: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00

Percurso: Todas as ruas.