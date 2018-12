DOIS HOMENS MORREM EM ACIDENTE COM CARRO EM SANTO AMARO

03/12/18 - 05:59:21

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio, deixou duas pessoas mortas na Rodovia SE-240 no Povoado Sapé, município de Santo Amaro das Brotas.

O acedente foi registrado no final da noite de sábado (1º) e um jovem de 19 anos e um homem de 44 anos ficaram presos as ferragens e acabaram morrendo devido a gravidade do acidente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreram as outras vitimas que foram levados a um hospital.

O Instituto Médico Legal de Sergipe (IML) recolheu os corpos na madrugada deste domingo (2).