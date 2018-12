GUALBERTO DIZ QUE PODE DISPUTAR VAGA NA MESA DIRETORA DA AL

03/12/18 - 08:05:42

O deputado estadual reeleito Francisco Gualberto (PT) demonstrou na manhã desta segunda-feira (03), interesse em participar da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, na eleição que deve acontecer no inicio de 2019, após a posse dos 24 deputados eleitos.

Gualberto que hoje é o líder do governo na Alese, disse que “se for possível pretendo colocar meu nome à disposição, mas não é imposição e por isso vamos aguardar o que vai acontecer”, explicou em entrevista ao radialista jornal da Fan.

O deputado comentou ainda que não conversou com o governador, até o momento, sobre a liderança na Alese. Gualberto disse ainda que estaria participando de uma reunião do o governador, porém disse não saber o teor da reunião.

Durante a entrevista, Gualberto falou ainda sobre o novo presidente que assume em 1º de janeiro de 2019, e o que chamou a atenção foi o fato de quando ia citar o nome do presidente eleito, ele usava o “capitão”, evitando dizer Bolsonaro. Como petista atuante, Gualberto disse estar preocupado com as ações do presidente eleito.

Foto César de Oliveira