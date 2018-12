MNSL registra 72 atendimentos durante o balanço do final de semana

03/12/18 - 10:53:02

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), assegurou atendimento a 72 usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), durante o balanço do final de semana dos últimos três dias. No período de 30 de novembro a 2 de dezembro, a maternidade recebeu essas pacientes, em sua maioria de baixa complexidade, sendo 31 internamentos, 41 atendimentos com altas e três transferências.

“Durante o final de semana, mantivemos a média de atendimentos de baixa complexidade, conseguimos três transferências para o hospital de Socorro, desafogando a MNSL para melhor assistir as pacientes de forma qualificada”, disse a gerente de Admissão, Adhara Shuamme Bento Fraga.

Já no Centro Cirúrgico da instituição, foram contabilizados 50 procedimentos, entre eles 44 partos e seis curetagens, informou a gerente do Centro Cirúrgico, Camilla Tâmara Farias Santos.

A MNSL ainda atende as gestantes oriundas de municípios de outros estados, a exemplo da Bahia, de onde chegou uma paciente. Além dessas usuárias a Nossa Senhora de Lourdes atende vítimas de violência sexual, registrando no sábado (01), um atendimento a menor. O telefone de contato para o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual da Unidade é (79) 3225 – 8679.

Horário de Atendimento: 24h

Localização: Av. Tancredo Neves, nº 5.700

Telefone: (79) 3225 – 8650

Da assessoria

foto: Flávia Pacheco