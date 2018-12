ARACAJU: ÔNIBUS ILUMINADOS LEVARÃO CLIMA NATALINO ÀS RUAS

03/12/18 - 17:05:35

Para celebrar o Natal três ônibus das linhas do transporte coletivo de Aracaju e região Metropolitana foram especialmente personalizados para a campanha Natal com Mobilidade, que promete encantar moradores e turistas ao longo das próximas semanas. O objetivo da campanha é despertar o sentimento natalino e aproveitar o momento para estimular a consciência de mobilidade urbana com os ônibus caracterizados e iluminados em alusão ao Natal.

Nesta segunda-feira, 03, ocorrerá um passeio pela capital com crianças e adolescentes da Avosos – Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe e da Casas Lares (orfanato) nos ônibus iluminados, e, a partir de amanhã, os veículos estarão circulando pelas linhas até dia 06 de janeiro de 2019.

O passeio com os ônibus do Natal com Mobilidade de hoje sairá da 13 de Julho (Praia Formosa), segue pela Av. Ivo do Prado até o Mercado Albano Franco, retorna com destino à Orla de Atalaia e em seguida Beira Mar, finalizando no local de partida.

O Natal com Mobilidade é uma campanha do Sindicato das Empresas de Transportes e Passageiros de Aracaju (Setransp) em parceria com as empresas de ônibus, e conta com o apoio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).

Vamos espalhar pelas ruas da cidade toda harmonia do Natal!!

Da Ascom