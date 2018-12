Ônibus iluminados vão às ruas em passeio com a Avosos e Casas Lares

03/12/18 - 08:11:51

As empresas de ônibus do transporte coletivo de Aracaju e região metropolitana estarão realizando nesta segunda-feira, dia 03/12, um passeio pela capital com crianças e adolescentes da Avosos e da Casas Lares nos ônibus iluminados do Natal com Mobilidade – uma campanha do Setransp. Apoio SMTT. Saída: Avenida 13 de Julho, às 18h.

Vamos espalhar pelas ruas da cidade toda harmonia do Natal!!

