Programa Seleção Brasileira terá programação especial de samba em dezembro

03/12/18 - 13:16:20

Para marcar de forma especial o Dia do Samba, comemorado em todo o país em 2 de dezembro, o locutor e produtor, Mário Sérgio, comandante do programa Seleção Brasileira, veiculado na Aperipê FM 104,9, preparou um roteiro diferenciado para todo o mês de dezembro. Sempre as segundas e quintas-feiras, os ouvintes já acostumados com o repertório de Mário Sérgio, terão nestes dias a oportunidade de ouvir “Os grandes sambas da história”.

Composições como “Se você jurar”, “Aquarela brasileira”, “Disritmia”, “Foi um rio que passou em minha vida”, entre tantas outras. Serão dois dias na semana, com início dia 3, para relembrar ou conhecer um pouco mais do gênero musical genuinamente brasileiro, com seus clássicos e sucessos mais recentes, em diferenciadas vertentes do ritmo.

O programa Seleção Brasileira é transmitido de segunda a sexta-feira, ao vivo das 11h às 13h30, na Aperipê FM e também pela internet no endereço aperipe.com.br. O ouvinte pode ainda participar via WhatsApp pelo número 98165-6983.

Fonte e foto assessoria