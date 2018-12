SAMUEL VOLTA COBRAR REAJUSTE NO TICKET ALIMENTAÇÃO DE PM/BM

03/12/18 - 16:37:28

O deputado estadual e presidente da Comissão de Segurança Pública da Alese, Capitão Samuel Alves Barreto, voltou a cobrar um reajuste no valor por refeição do ticket alimentação dos policiais e bombeiros militares, por parte do Governo do Estado.

Segundo o parlamentar o valor de R$ 8,00 para os PMs e R$ 10,00 para os BMs está completamente defasado, pois já são mais de 5 anos e 3 meses sem reajuste, pois durante ao longo do tempo, a inflação corroeu tal valor, face aos constantes aumentos, e, atualmente, os militares têm que complementar o valor do seu próprio bolso, para poder fazerem suas refeições durante o serviço.

Em 1º de junho de 2017, Samuel já cobrava do Governo do Estado uma reajuste do valor por refeição, através da indicação nº 216/2017, porém não houve qualquer reajuste até a presente data, porém o parlamentar ressalta que continuará na cobrança, pois o valor por refeição creditado no ticket alimentação não dá sequer para um lanche.

“O reajuste do valor por refeição do ticket alimentação para os militares sergipanos é, acima de tudo, condições dignas de trabalho, valorizando assim, as tropas”, afirmou Samuel.

Matéria do blog Espaço Militar