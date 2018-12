Time de Vendas é o campeão da Copa Interagências APCEF/SE

Aribé é Vice Campeão e Fausto Chopp conquista o 3° lugar

No gramado da Associação do Pessoal da Caixa (APCEF/SE), o Time de Vendas e Aribé chegaram a 2×2 na disputa de futebol acirrada pela Taça Emilton Vieira da 1° Copa Interagências. Na manhã deste sábado, dia 1° de dezembro, a decisão foi nos pênaltis. Placar: 2×0 para o Time de Vendas.

Aldemar de Jesus, atacante do Time de Vendas, falou um pouco da táctica em campo. “A gente sabia que seria um jogo muito disputado, iria ganhar quem pecasse menos. Graças a Deus a gente conseguiu se superar e conquistamos a vitória nos pênaltis. Nossa táctica em campo foi a seguinte: o time deles é formado por jogadores mais novos, eles são muito velozes, então fizemos nossos gols no contra ataque”, explicou.

Do jeitinho que ele prometeu, Jefferson Lima (Time de Vendas) fez o primeiro gol da final. Jeferson Santos (Aribé) empatou o placar. O gol seguinte foi de Aldemar de Jesus (Time de Vendas), e que golaço… Jeferson Santos empatou o placar de novo fazendo o segundo gol do Aribé.

Wallace Alves, goleiro do Aribé, time vice campeão, comentou a partida. “Foi um jogo difícil, apertado, pensei que tínhamos condição de virar o placar na prorrogação, mas perdemos o título, perdemos muita chance de marcar, estamos estreiando neste campeonato, agora é levantar a cabeça e se preparar para o próximo ano”.

Fausto Chopp em 3° lugar

Com placar 3×1, o time Fausto Chopp venceu do time Picanha e conquistou o 3° lugar na Copa Interagências APCEF/SE.

Allyson Juliano (Picanha) abriu o placar marcando o único gol do seu time. O jogador João Téssio (Picanha) notou que a falta de preparo físico pesou em campo. “No segundo tempo, a falta de preparo físico atrapalhou. Ressalto o preparo físico dos meninos da Fausto Chopp que acabaram vencendo o jogo. A integração dos colegas de várias agências que se juntaram nesta competição nos alegrou bastante. São eventos como este que aproximam os bancários da APCEF. A gente sai empolgado e ciente da necessidade de se preparar melhor.

O time Fausto Chopp venceu com gols de Bruno, Douglas dos Santos e Renato Ferreira. “Estavamos perdendo de 1 a 0 e a equipe já tava com a proposta de subir pro ataque. Pressionamos, nosso jogador Victor roubou a bola e chutou no gol, tive a sorte de estar bem posicionado, a bola resvalou na minha perna e entrou. Depois do primeiro gol tivemos mais tranquilidade de fazer a jogada e marcar o segundo e o terceiro gols”.

Além de vencer nos pênaltis e conquistar o título de campeão da Copa Interagências APCEF, o Time de Vendas também teve o melhor ataque, a melhor defesa, o artilheiro e o goleiro menos vazado, Maikson Santos.

