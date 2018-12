3º BPM apreende oito armas de fogo, recupera 36 veículos e prende 51 pessoas em novembro

04/12/18 - 10:23:55

Batalhão da Polícia Militar que atua no agreste sergipano recebeu mais de cinco mil chamados da população através do 190 no mês

O 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM) divulgou na segunda-feira, 3, um balanço das atividades no mês de novembro, apresentando dados de apreensões, prisões e recuperação de veículos roubados, no estado de Sergipe.

De acordo com o tenente coronel Sidney Barbosa, que comanda o 3º BPM, foram realizadas 8.606 abordagens policiais e foram obtidos os seguintes resultados: oito armas de fogo foram apreendidas, 36 veículos com restrição de roubo e furto recuperados, 51 prisões em flagrante, além da confecção de 212 relatórios de ocorrência policial e 5.088 chamados da população através do número 190 ou acionamento direto das equipes policiais.

“Em comparação com novembro de 2017, houve uma redução de 53,33% dos homicídios que são atendidos pelo 3º Batalhão, dando destaque para o município de Itabaiana, que apresentou uma redução de 42,68%, em comparação com o mesmo período do ano passado”, afirmou o o tenente coronel Sidney Barbosa.

Fonte e foto assessoria