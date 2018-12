Reforma: Belivaldo reduz 900 cargos em comissão e deixa apenas 14 secretarias

04/12/18 - 09:30:14

O governador reeleito Belivaldo Chagas (PSD) reuniu a imprensa na manhã desta terça-feira (04) para anunciar o projeto da reforma administrativa que já foi envido para a Alese, no inicio da manhã.

A reforma será radical e o governo vai reduzir de 19 para 14, as secretarias estaduais. Além disso, Belivaldo anunciou um corte radical de despesas, com a redução de 900 cargos em comissão e anunciando ainda a retirada de todas as linhas de telefones móveis, com exceção do Samu e alguns casos da SSP.

Outro ponto citado pelo governador, foi a situação da Deso onde segundo ele “não será privatizada, porém é preciso ajustar algumas coisas para que possa melhorar o atendimento”, disse.

Veja quais as principais mudanças anunciadas pelo governador:

Diminuição do número de secretarias de estado. Sergipe terá 15 secretarias de estado, tornando-se o terceiro estado com menos secretarias do Brasil.

Diminuição de 900 cargos em comissão gerando uma economia de R$10 milhões. Atualmente o governo do estado possui 3063 cargos em comissão, passará a ter 2163, representando 1,8% do valor da folha de ativos.

Governo vai cancelar todas as linhas de telefones móveis dos servidores, a exceção de alguns poucos casos, a exemplo do Samu e alguns casos da SSP.

Implementação de um aplicativo de transporte (SergipeMóvel) para funcionários fazerem servições administrativos. Isso irá permitir desalugar uma quantidade enorme de veículos.

Racionalização do uso de imóveis para diminuir custos com locação;

Envio de projeto que proíbe uso de logomarcas de governo, fixando o uso do Porvir, independente da gestão.

Matéria completa em instantes

Foto de Marcos Rodrigues

Munir Darrage