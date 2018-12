Case entregou mais de 2 mil equipamentos para locomoção neste ano

04/12/18 - 06:37:09

Neste 3 de dezembro, quando é celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) destaca o empenho do Governo do Estado em promover, melhorar e ampliar a capacidade funcional das pessoas com deficiência a partir da dispensação de recursos mecânicos aos usuários.

As pessoas com deficiência encontram no Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case) o suporte com órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, que os ajudam na mobilidade. Somente neste ano, o Case entregou 2.034 unidades destes recursos, destes, 915 foram cadeiras de banho e 797 cadeiras de roda, segundo informou a gerente do setor de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de locomoção (OPM), Diana Assis de Carvalho Guerra.

O Case ainda fez a dispensação de 130 bengalas canadenses, 77 andadores fixos, 66 próteses endoesquelética transfibial e 49 próteses endoesquelética transfemural. A gerente destacou que a qualidade das próteses, órteses e meios de auxílio de locomoção obedecem ao padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde, mas são de boa qualidade. Acrescentou que em média, o paciente aguarda um mês por uma cadeira de roda ou de banho, e três meses por uma órtese ou prótese.

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em outubro de 1992 para celebrar o fim da década 1983-1992. A comemoração propõe uma reflexão sobre os direitos da pessoa com deficiência pelos governos nos três âmbitos de ação e tem como objetivo conscientizar a sociedade para a promoção da igualdade de oportunidades a todos os cidadãos.

