CODEVASF PROMOVE 17º FEIRÃO DE ARTESANATOS E PRODUTOS REGIONAIS

04/12/18 - 09:10:05

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) promove, de 7 a 9 de dezembro, o 17º Feirão de Artesanato e Produtos Regionais. O evento será realizado na sede da 4ª Superintendência Regional da Codevasf, em Aracaju (SE), com a participação de mais de 100 artesãos e produtores familiares de vários municípios do estado de Sergipe.

Este ano, a feira irá contar com uma maior representação do interior sergipano, uma vez que a área de atuação da Codevasf no estado foi estendida para os 75 municípios com a publicação da lei 13.702/2018. Inicialmente idealizado para dar visibilidade ao artesanato do Baixo São Francisco Sergipano, a edição deste ano do Feirão contará com participantes das mais diversas regiões do estado e tem a parceria do Sebrae/SE.

O evento será realizado das 8h às 22h na sexta-feira e no sábado. No domingo, dia do encerramento, será realizada das 8h às 20h. A entrada é gratuita e haverá espaço reservado para estacionamento dos visitantes. A solenidade de abertura será realizada pela Codevasf às 18h da sexta-feira, no primeiro dia do evento.

O superintendente regional da Codevasf em Sergipe, César Mandarino, afirmou que o evento é pensado em um formato que agrade tanto os artesãos quanto os visitantes. “Este ano apostamos na ampliação do Feirão de Artesanato e Produtos Regionais, trazendo algumas mudanças para atender às necessidades dos participantes. Essa iniciativa é uma tradição da Codevasf, que valoriza o trabalho dos artesãos e a cultura de Sergipe”, declarou.

O Feirão de Artesanato e Produtos Regionais é uma iniciativa da Codevasf que aproxima artesãos e produtores familiares do mercado consumidor. Além de proporcionar a venda direta ao público, o evento funciona como um canal para novos negócios e parcerias para os artesãos, garantindo a geração de renda para os participantes ao longo do ano.

Fonte e foto assessoria