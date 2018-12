De 7 a 9 de dezembro Aracaju será palco do 22° Jipe Show

04/12/18 - 11:56:57

De 7 a 9 de dezembro Aracaju será palco do 22° Jipe Show de Sergipe, o segundo maior evento offroad do Brasil que contará com a participação de mais de 400 jipeiros.

Durante a realização do Jeep Show acontecerá também a final do Campeonato Brasileiro de Rally 4×4 com a participação dos melhores pilotos do Brasil.

De acordo com a organização do evento, a nova pista com mil e duzentos metros de extensão, será montada no acesso ao Conjunto Augusto Franco.

“Não tenho duvidas de que mais uma vez Sergipe proporcionará a melhor final do Campeonato Brasileiro” disse Kennedy Fonseca, presidente da FSA (Federação Sergipana de Automobilismo).

Fonte e foto assessoria