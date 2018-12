Defesa Civil de Propriá realiza levantamento de áreas de riscos no município

04/12/18 - 07:32:00

A Defesa Civil de Propriá vem trabalhando intensificamente realizando o levantamento das áreas de riscos no município, a fim de elaborar seu o Plano de Contingência Municipal, buscando com isso, contribuir para captação de recursos que viabilizem obras de prevenções e a ainda a possível garantia de verbas para futuras intervenções provenientes de possíveis desastres naturais que venham surgir.

Segundo o Secretário Municipal de Defesa Social, Antônio Souza, a finalização desse Plano de Trabalho além de ser uma meta obrigatória dentro do âmbito da Defesa Civil Municipal, também será muito importante considerando que o município vem sofrendo muito com a diminuição de repasses financeiros governamentais, e com os registros dessa áreas de riscos é possível a capitação de recursos para projetos de prevenções e também a garantia de verbas, caso tenhamos um desastre ambiental.

Para Joe Oliveira, graduando em Engenharia Civil e atual Coordenador da Defesa Civil de Propriá, a meta será entregar esse trabalho completo até o fim de 2019. Ainda, segundo o Coordenador, paralelo a esse importante trabalho, diariamente são realizadas ações importantes como catalogar, vistoriar e apresentar relatórios de vistorias em prédios públicos e de particulares que apresentam irregularidades em suas estruturas físicas, muitas dessas ações acabam sendo indicações do Ministério Público, Rede de Serviços Municipais e da população que se utilizam principalmente dos canais de comunicação do Órgão competente, por meio dos fones de reclamações e denúncias 153 e 33221919.

Segundo o Coordenador por esses últimos dias está sendo intensificado fiscalizações em alguns prédios públicos e residências, estes, oriundos especificamente de denúncias feitas pela população.

