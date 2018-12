Emprego: Grupo Duratex irá ampliar atuação em Sergipe

Em novembro, o Grupo Duratex anunciou o encerramento das atividades da unidade de produção localizada em Tubarão, Santa Catarina, e consequentemente, a ampliação da produção na capital sergipana, Aracaju. O governo do Estado teve um papel fundamental para a ampliação da empresa na capital. Com a medida, a empresa, que atualmente emprega mil trabalhadores na unidade sergipana, disponibilizou nas ultimas semanas em torno de 150 novas vagas de emprego. A expectativa é que o número aumente ainda mais até o fim de dezembro

Após anunciar a primeira parte da Reforma Administrativa, o governador Belivaldo Chagas visitou as instalações Fábrica Hydra, pertencente ao Grupo Duratex e fabricante de duchas e torneiras elétricas. Em novembro, o Grupo Duratex informou a ampliação da produção em Aracaju, onde já emprega mil trabalhadores. Nas últimas semanas, foram geradas 150 novas vagas e a expectativa é contratar mais até o fim de dezembro. Durante a visita, o gerente industrial da unidade Hydra Sergipe, Rogério Rodolfo de Souza, falou sobre a intenção de ampliar a planta da fábrica no estado.

O governador colocou a estrutura do governo do Estado à disposição da Fábrica, no intuito de colaborar com funcionamento e na injeção de mais investimentos. Para isso, foi acompanhado do secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy; do comandante da Polícia Militar de Sergipe, coronel Marcony Cabral; do superintendente executivo da SSP, coronel Andrade; da delegada geral da Polícia Civil do Estado de Sergipe, Katarina Feitosa e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciências e Tecnologia, José Augusto Pereira Carvalho.

“Nossa intenção é reafirmar que estamos sempre de braços abertos para contribuir para aqueles que vêm empreender em Sergipe. E, assim, estreitar laços, gerar emprego. Isso é bom para Sergipe e eleva o nome do estado. Para nós, o bom é que estejamos todos satisfeitos. Se o problema é Segurança Pública, estão aqui os representantes, assim como a Sedetec e outros órgãos. O que queremos é que a empresa continue crescendo e ofertando mais trabalho”, frisou o governador, destacando que o crescimento da produção interfere na arrecadação estadual. “Até o fim do ano, a Fábrica deve produzir mais de 4 milhões de peças. Isso é muito bom para o nosso estado porque, a partir do momento em que a produção aumenta, gerará mais impostos e incremento na arrecadação, assim como na geração de emprego e renda para a população”.

Foi discutida a possibilidade de ampliar o policiamento na região, como também a instalação de câmeras no entorno da Fábrica, em parceria com o Ciosp, beneficiando as avenidas situadas na área.

Expansão

Já o gerente industrial da unidade Hydra Sergipe, Rogério Rodolfo de Souza, reforçou que a empresa vive um momento de grande investimento e que a atuação do governo de Sergipe foi decisiva para a ampliação.

“A gente realmente quer ser referência. 2018 tem sido um ano decisivo e 2019 é o ano de crescimento da Hydra. A intenção é trazer todo investimento para Aracaju. É uma região que nos favorece e uma cidade onde já temos uma planta, o que concretiza a transferência de negócio, e consolida um negócio que cresce de maneira perene. A visita do governador concretiza esse compromisso, além de crescimento, de investimento, a gente tem preocupação com nossos colaboradores. Não falamos somente em crescer fábricas, a gente tem que crescer também a condição de trabalho para os nossos funcionários”, destacou.

O governador Belivaldo reforçou o papel do governo na atração de investimentos e a contribuição para a geração de emprego e renda. “O governo do Estado, como um todo, não tem medido esforços para se reunir com esses empresários para fazer com que a burocracia fosse vencida e para que pudéssemos atrair esse empreendimento, para gerar emprego e movimentar a economia. É uma forma de divulgar o estado de Sergipe, afinal de contas, você tem uma empresa como a Hydra instalada aqui vendendo equipamentos de alta tecnologia produzidos na nossa terra. Isso é mais geração de emprego, é mais geração de renda”, pontuou o governador.