Ex-residente do Batalhão Restauração faz visita técnica aos estúdios da Rádio Xodó FM

04/12/18 - 12:33:07

O Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos ‘Batalhão Restauração’ segue com a missão de salvar e de restaurar vidas, um dos casos que despertam muita comoção e alegria é do Emerson, Ex-Residente da instituição, que depois de encerrar o plano terapêutico de seis meses, foi contemplado com um curso de Rádio, realizado no SENAC. Na manhã desta terça-feira, 04, ele participou de uma visita técnica aos estúdios da Rádio Xodó FM (90,5), localizada no Bairro João Alves, em Nossa Senhora do Socorro.

Durante a visita Emerson pôde conferir de perto toda a estrutura da Rádio Xodó FM, conheceu os apresentadores que estavam no momento da visita e ainda teve a oportunidade de receber dicas valiosas dos profissionais que atuam na área. A emissora se colocou à disposição para ajuda-lo no momento em que ele concluir o curso, para quem sabe, dar a primeira oportunidade para inseri-lo no mercado de trabalho.

Para Emerson o momento foi de alegria e emoção. “Hoje estou muito emocionado por ter a oportunidade de transformar a minha vida. O tratamento já foi uma mudança grande e ter a chance de ter uma profissão tão bonita, que já me enche de muito orgulho. Estou encantado com a estrutura da Rádio Xodó FM e quero me envolver, cada vez mais, com o mundo da comunicação. Poder fazer esta visita é muito especial para mim, até porque já tenho certeza de que é isso que eu quero para a minha vida”, declara.

Segundo o Comandante do Batalhão da Restauração, o Capitão Samuel, a oportunidade foi dada e agora é o momento dele aproveitar da melhor forma possível. “Os residentes que saem do batalhão trabalhando tem menor chance de voltar para o mundo das drogas, Emerson está tendo uma oportunidade única. Espero que ele saiba aproveitar, porque ele pode dar uma guinada na própria vida. Aproveito para pedir que empresários deem oportunidades de trabalho para estes homens que estão tendo a chance de mudar a vida e de não ser um transtorno para a sociedade”, declara.

Fonte e foto assessoria