Extra: Belivaldo anuncia continuidade de Josué Modesto na Educação

04/12/18 - 20:28:37

O governador Belivaldo Chagas anunciou nesta terça-feira (04) a continuidade do professor Josué Modesto como secretário da Educação na próxima administração que se inicia dia 1º de janeiro. Josué Modesto dos Passos Sobrinho é economista, professor de economia da Universidade Federal de Sergipe e reitor da UFS.

O anúncio foi feito com exclusividade durante reunião com membros Sintese, realizada à tarde, em que também se encontrava o professor Josué. A continuidade do secretário da Educação foi bem aceita pelos professores que se encontravam na reunião e pelo próprio Sindicato, inclusive pela deputada Ana Lúcia que participou do encontro.

A reunião do governador Belivaldo Chagas com o Sintese foi considerada “muito boa” por todos os participantes, que elogiaram a ação do governador em reabrir o diálogo com o Sindicato, o que não ocorreu em Governos anteriores. O Sintese tem um histórico de luta em favor da classe e “não poderia continua fora das discussões sobre a Educação no Estado”, disse um dos participantes em off.