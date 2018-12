FECOMÉRCIO ENTREGA PREMIAÇÃO PARA OS VENCEDORES DO SESCANÇÃO

04/12/18 - 11:10:15

Na tarde de segunda-feira (03), o presidente do Sistema Fecomércio de Sergipe, Laércio Oliveira, entregou os cheques da premiação ofertada pela Fecomércio para os vencedores da Mostra Sergipana de Música – Sescanção 2018. Os cantores Mileide Silva, Jeca e Pedro Luan se reuniram com o presidente do sistema, quando receberam conversaram com Laércio Oliveira, apresentando suas impressões sobre a mostra de música e receberam a premiação.

Laércio Oliveira destacou a qualidade musical do Sescanção e sua posição como celeiro descobridor de talentos da música sergipana, lembrando que o estado é musicalmente rico e que o Sesc cumpre a missão social de estimular o desenvolvimento dos novos profissionais da música do estado.

“O Sescanção tem por finalidade, prestigiar os artistas locais, estimular a descoberta de novos talentos da música e valorizar os que já têm seu nome marcado no cenário musical sergipano. Ver esses jovens que estão tentando conquistar seu espaço vencendo o Sescanção é muito gratificante, esse é o reconhecimento do seu talento e nossa maneira de incentivar os músicos de Sergipe. Os três vencedores do Sescanção são, acima de tudo, dotados de grande talento e é um orgulho incentivar a produção musical de nosso estado. Estou muito feliz em entregar essa premiação que é, acima de tudo, um incentivo à musicalidade sergipana”, disse Laércio.

A vencedora do Sescanção, Mileide Silva, agradeceu a premiação de R$ 5 mil e disse que foi incentivada pelo marido a participar do Sescanção, lembrando que acompanhou outras edições e que ficou feliz com a mudança em sua carreira provocada pela vitória na mostra de música.

“Eu estou muito feliz com essa premiação, pois não imaginava que venceria o Sescanção. Isso promove um grande incentivo para minha carreira, dar mais conhecimento ao meu trabalho como cantora. Agradeço a Deus e ao Sescanção pela vitória e pela oportunidade”, disse a vitoriosa, que conquistou o público e os jurados com sua extraordinária potência vocal.

Jéssica Seixas, a cantora Jeca, lembrou que a premiação será utilizada para aprimorar seu trabalho, já que pretende gravar seu disco solo. A cantora valorizou a iniciativa de incentivo à música, promovida pelo Sistema Fecomércio.

“Receber essa premiação é importante pra mim, pois foi um grande sacrifício para preparar a apresentação, depois que soube que fui selecionada para as finais. Esse prêmio vem em um momento importante de minha carreira, já que estou fazendo carreira solo. Já havia participado antes do Sescanção, com a banda que fazia parte. Participar do Sescanção me deixou muito feliz”, comentou a cantora que foi destaque com sua interpretação e presença de palco.

Pedro Luan, terceiro colocado no Sescanção, afirmou que a mostra sergipana de música é um evento agregador para o cenário musical do estado, valorizou a iniciativa da Fecomércio em promover a premiação para os participantes e agradeceu pelo seu reconhecimento.

“Eu sempre fui meio resistente com eventos de mostra de música, mas me encantei em participar do Sescanção e fiquei muito feliz com a terceira colocação. O Sescanção é um aglutinador dos músicos de nosso estado, dando o incentivo ao nosso trabalho. Esse é um momento importante de minha carreira e que me deixa muito feliz”, disse o cantor, herdeiro musical do pai, o cantor Rogério.

Laércio Oliveira agradeceu a participação dos vencedores e de todos os músicos que inscreveram mais de 150 trabalhos para a Mostra Sergipana de Música – Sescanção, e adiantou que no ano de 2019, o evento já está sendo planejado e será ainda maior e melhor que na edição deste ano.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria