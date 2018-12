JACKSON ENGANOU OS MORADORES DAS MALVINAS, DIZ VEREADOR

04/12/18 - 14:58:07

“A falta de estrutura e o abandono dos poderes públicos na comunidade da Vitória da Paz, antiga Malvinas, no Bairro Aeroporto. Levou o soldado Claydson Cássio Domingos da Silva, 30 anos, à morte”, afirmou o vereador Jason Neto (PDT), na Sessão da Câmara de Vereadores na manhã dessa terça (dia 4). A comunidade, que não possui estruturas básicas como ruas pavimentadas e esgotamento sanitário, já havia sido motivo de discurso de Jason Neto e até reunião de reunião na Prefeitura.

O vereador lembrou que, há um mês, vinha cobrando a falta de estrutura no Vitória da Paz. “Os moradores parece que estavam pressentindo o que o iria acontecer. Eles sempre me pediram para tratar da segurança no local e da falta de estrutura. O local dificulta até o acesso, caso necessário, da atuação das viaturas e das ambulâncias, além da escuridão”, explicou Jason.

“Eu fui com lideranças locais à EMURB, falamos com o presidente Sérgio Ferrari, e descobrimos que aquela área foi inserida pelo saudoso governador Marcelo Déda no Proinvest, com o valor de R$ 10 milhões de obras. O dinheiro está lá, e o que é que faltava para começar a pavimentação, iluminação, urbanização e esgotamento sanitário das ruas? Faltava, do então governador Jackson Barreto, que colocasse R$ 2 milhões do Governo do Estado para desapropriações na área. Sabem o que aconteceu? Jackson Barreto enganou os moradores da área, virou as costas para a comunidade?” disse o vereador Jason Neto na Tribuna.

Pedido a Belivaldo

O vereador Jason Neto detalhou que o presidente Ferrari encaminhou máquinas para melhoria na localidade, mas que a solução só acontece com as obras em definitivo. “Na semana passada, entrei em contato com o governador Belivaldo Chagas, por meio do grande amigo Givaldo Ricardo, para conseguir agendar uma reunião com o governador ou um secretário que possa atender a nós, para falar sobre esse recurso garantido do Proinvest e o que será feito no Vitória da Paz”, relatou o vereador. Jason acredita que o governador Belivaldo tenha interesse em fazer as desapropriações e executar as obras na localidade.

por Henrique Matos