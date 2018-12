Mais Médicos: 73 já se apresentaram nos municípios sergipanos

04/12/18 - 14:33:48

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) está monitorando e acompanhando a situação do Programa Mais Médicos em Sergipe após a saída dos cubanos e, de acordo com a Referência Técnica da área, Elisa Leite, o panorama é satisfatório, uma vez que do total de 96 inscritos, 73 se apresentaram nos municípios e 30 deles já estão trabalhando. Para o Estado, o Ministério da Saúde disponibilizou 96 vagas, alcançando 35 municípios.

Do total de inscritos, quatro desistiram e já formalizaram a renúncia junto aos municípios como destacou Elisa Leite, informando que às 18 h desta terça-feira, 4, o Ministério da Saúde (MS) lançará um novo edital para o preenchimento das vagas abertas com as desistências. “O Ministério está sendo célere na tomada de decisão e publicação de editais, evitando, dessa forma, que o problema da falta de médicos nos municípios se agrave”, declarou.

Leite informou, também, que 17 médicos inscritos no programa para trabalhar em Sergipe não deram nenhuma notícia até a manhã desta terça- feira, mas os municípios terão que esperar pelo fim do prazo de apresentação, dia 14, para confirmarem uma possível desistência ou informar no sistema o início dos trabalhos dos profissionais.

Após o dia 14, um novo levantamento será feito pelo Ministério da saúde para apurar quantas vagas foram preenchidas e quantas continuam abertas. A partir daí um novo edital deverá ser lançado, reabrindo inscrições no Programa Mais Médicos para os profissionais brasileiros, segundo informações de Elisa Leite.

Foto: Flávia Pacheco