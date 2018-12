PM RECUPERA SEIS VEÍCULOS ROUBADOS NO MÊS DE DEZEMBRO

04/12/18 - 05:13:16

Com o objetivo de combater roubos e furtos de veículos na região agreste do estado, policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) intensificaram as ações, principalmente nos pontos críticos da região, buscando respostas rápidas e eficientes para a população. Como resultado, conseguiram recuperar seis veículos com restrições de roubo/furto, nos primeiros dias do mês de dezembro.

Na manhã desta segunda-feira, 3, os policiais registraram mais um caso, após a recuperação de uma motocicleta Honda Biz 125 de cor vermelha, que se encontrava escondida dentro de um matagal, no Bairro Queimadas, em Itabaiana.

Os veículos foram encaminhados à Delegacia Regional de Itabaiana, para adoção das medidas legais e entrega aos seus respectivos proprietários.

Fonte e foto PM