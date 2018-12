Polícia Militar flagra extração ilegal de minério em Macambira

04/12/18 - 06:24:36

Na tarde do último sábado, 1º, Policiais militares do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) flagraram uma extração ilegal de minério em Macambira, agreste sergipano.

A equipe do Pelotão Ambiental foi informada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) sobre uma denúncia de retirada ilegal de minério, que estava ocorrendo no Povoado Lagoa Seca, em Macambira. Os policiais foram até a região, onde existe um depósito de Argila, e flagraram duas caçambas e uma retroescavadeira retirando o material.

O proprietário do terreno esteve no local, e informou que a argila extraída seria utilizada na fabricação de tijolos e telhas em uma Olaria que também pertence a ele. Como não apresentou licença ambiental da Adema nem autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral, a equipe do PPAmb lavrou um Termo Circunstanciado por crime ambiental e apreendeu o maquinário utilizado na extração ilegal.

Fonte e foto PM