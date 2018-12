PM morre ao tentar prender dupla em invasão no bairro Aeroporto

04/12/18 - 05:22:56

Mais um policial militar morre ao tentar combater o crime no estado

Desta vez a vitima foi o soldado Claydson Cássio Domingos da Silva, 30 anos, que acabou sendo baleado no abdômen no inicio da noite desta segunda-feira (03), durante uma tentativa de prisão a um elemento que teria feito ameaças a um PM.

Ao chegar no local conhecido como Invasão das Malvinas, na região do Mosqueiro, em Aracaju, os militares foram recebidos a tiros e Claydson foi baleado.

O militar foi socorrido às pressas e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento Fernando Franco, no conjunto Augusto Franco, mas devido a gravidade do ferimento ele morreu.

Durante a ação, o elemento conhecido como “Alisson Biscoito”, responsável pelo tiro que atingiu o militar também foi baleado e morreu. Um outro comparsa foi preso.

Logo após a morte do militar, a SSP emitiu uma nota informando que o Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope) vai investigar a morte do policial militar Claydson Cássio Domingos da Silva, 30 anos, ocorrida na noite desta segunda-feira, dia 03, na região do Mosqueiro. O delegado Dernival Eloy é o responsável pelo inquérito policial.

Equipes da Polícia Militar e do Cope seguiram para a região e já fazem os primeiros levantamentos para apurar informações sobre como aconteceu o crime e tentar prender responsáveis.

A SSP informa ainda que Claydson era natural de Recife (PE), entrou na Corporação em maio de 2015 e era conhecido por ser prestativo e operacional. A Secretaria da Segurança Pública lamenta o fato e tomará as medidas necessárias para elucidar o crime e identificar todos os envolvidos.

Munir Darrage