Prefeitura Socorro realiza entrega de mais de 3.000 certificados em cursos de qualificação

04/12/18 - 18:31:33

Cerca de 3.000 cidadãos socorrenses participaram na manhã desta terça-feira, 04, da cerimônia de entrega dos certificados de conclusão de curso, oferecidos de forma gratuita pela Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal de Trabalho (Semtrab).

A solenidade foi realizada no Ginásio de Esportes do Sesi, localizado no Conjunto Marcos Freire I, e contou com a presença de várias autoridades do município e representantes de empresas apoiadoras do projeto.

O prefeito Padre Inaldo aproveitou a oportunidade para ressaltar a importância do trabalho da Semtrab no município. “É com muita satisfação e alegria que estamos realizando mais uma entrega desses certificados. Agradeço ao secretário Alessandro pelo excelente trabalho desenvolvido desde o início da gestão. Essa é a forma que encontramos de ajudar os cidadãos socorrenses em uma melhor qualificação na busca por uma oportunidade de trabalho”, disse.

O secretário Alessandro Santos falou sobre a importância de mais uma entrega de certificados. “Estamos entregando certificados em 25 modalidades de cursos que mais empregam no Brasil, tornando esse momento de grande importância para esses cidadãos que buscam uma oportunidade nesse concorrido mercado de trabalho e que, a partir dessa qualificação, terão mais oportunidades de ingresso no mercado de trabalho”, relata.

Entre os alunos que receberam o certificado nesta manhã, estava a jovem Bárbara Moura, de 27 anos. “Fiz os cursos de zelador e de cuidador de idoso e achei bastante proveitoso, devido a enorme concorrência no mercado de trabalho atualmente, devemos sempre buscar a qualificação profissional. Agora com a conclusão desses dois cursos, espero começar a trabalhar o mais breve possível”, acredita.

Outra aluna presente na entrega dos certificados foi Adriana Araújo, que contou sobre a experiência vivida pelo filho. “O meu filho não tinha nenhuma experiência, fez um curso e através dele conseguiu um emprego, aproveitei o exemplo e resolvi também fazer o curso e creio que em breve também estarei trabalhando”, comemora.

Por Wallison Oliveira

Fotos Edilson Menezes