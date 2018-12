Radiopatrulha prende duas mulheres, apreende armas e drogas

04/12/18 - 08:06:32

Após o recebimento de uma denúncia anônima nesta segunda-feira (03), sobre a presença de indivíduos suspeitos de cometerem assaltos, militares do Batalhão de Radiopatrulha efetuaram a prisão de duas mulheres no Marcos Freire 2, numa Invasão conhecida como Novo Amanhecer, com dois revólveres calibre .38, drogas, 4 celulares e com fardas de uma empresa que, provavelmente, eram utilizadas para afastar suspeitas durante as ações delituosas.

Durante ações de radiopatrulhamento pelo município de Nossa Senhora do Socorro, militares do BPRp receberam uma denúncia anônima de que, no Marcos Freire 2, na Invasão Novo Amanhecer, indivíduos suspeitos de cometerem assaltos estariam portando arma de fogo e drogas.

Imediatamente, os policiais deslocaram-se ao local informado e realizaram um cerco na localidade, onde, logo em seguida, começaram a realizar ações de buscas é uma varredura no local.

Duas mulheres, identificadas como Maria Helena dos Santos e Maricley Nascimento dos Santos foram avistadas no local da denúncia e foram submetidas a procedimentos de busca pessoal e identificação.

Num primeiro momento os policiais encontraram drogas, sendo 1 tablete e mais 11 trouxas de maconha e uma cápsula de cocaína.

Em prosseguimento com a varredura, os militares adentraram na residência das suspeitas e acabaram encontrando dois revólveres calibre .38, 2 balaclavas, 4 celulares e fardas de uma empresa, que segunda informações eram utilizadas durante os atos delituosos para afastar as suspeitas do cometimento dos crimes durante as ações criminosas.

Ambas receberam voz de prisão e foram conduzidas com todo o material apreendido à Delegacia Plantonista Norte onde todas as medidas legais e cabíveis foram adotadas.

Colaboração sd Oliveira Filho