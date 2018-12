Vereador Iran Barbosa destaca ação da Defensoria por vagas em creches

04/12/18 - 14:50:07

Na manhã desta quarta-feira, 4, o vereador Iran Barbosa, do PT, na tribuna da Casa Parlamentar, destacou a iniciativa da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, através do Núcleo da Criança e do Adolescente, no sentido de apurar a falta de creches na Rede Municipal de Ensino, por meio da realização de Audiências Públicas. Na oportunidade, o vereador parabenizou o órgão pela ação.

O parlamentar, que também é o Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Câmara Municipal de Aracaju, salientou que essa é uma ação da Defensoria que integra o Projeto “Creche: Um Direito a Ser Garantido”, que tem como objetivo reunir dados e conhecer a realidade da comunidade que sofre com a falta de vagas em creches.

“É uma iniciativa que reputo como importante, até porque a Defensoria adotará posteriormente medidas extrajudiciais e judiciais, indispensáveis à garantia do Direito à essa fase da Educação Infantil”, disse Iran, parabenizando a Defensoria Pública.

“O mais grave é que o Plano Municipal de Educação prevê a ampliação do atendimento a essa demanda, com previsão de um maior aporte de investimento no setor educacional. Lamentavelmente, nós não temos assistido a uma preocupação do Poder Executivo no sentido de priorizar o crescimento de investimento nessa pasta, já que mais uma vez recebemos o Orçamento e não há o mínimo destinado para a Educação como a Lei determina”, denunciou Iran.

Iran Barbosa informou que vai apresentar uma Moção de Aplausos ao Núcleo da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, bem como solicitará uma audiência com os defensores responsáveis pela ação para que possa, enquanto educador, representante do povo e presidente da Comissão de Educação, ajudar nessa iniciativa.

Por Valesca Montalvão

Fonte e foto assessoria