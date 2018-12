Vereador Lucas Aribé cobra resposta de requerimentos feitos ao Executivo

04/12/18 - 14:24:46

Muito incomodado com a falta de resposta de seus requerimentos por parte da Prefeitura de Aracaju, o vereador Lucas Aribé (PSB) utilizou a tribuna da Câmara de Vereadores na manhã dessa terça-feira, 4, para criticar e cobrar a resposta de suas solicitações protocoladas durante o ano.

“Tenho certeza que alguns colegas se sentem incomodados quando isso acontece porque um vereador quando apresenta uma propositura ele estuda, pesquisa e analisa e quando a gente prepara um requerimento de informação é para solicitar documentações, dados ou respostas de algumas demandas e cumprimentos de Leis”, pontuou.

De acordo com o parlamentar, as solicitações são protocoladas em alguns casos que não se consegue a resposta de forma informal. “Em outros casos, surgem demandas da comunidade e o vereador busca na formalidade o caminho para encontrar as respostas, por ser o porta-voz da comunidade. Tenho certeza que vários vereadores já fizeram inúmeras proposituras e não obtiveram resposta”, destacou.

O vereador cita alguns exemplos dele desse ano de 2018 e afirma que esta prática de não ter resposta não é apenas da gestão atual, e sim de vários prefeitos que desrespeitam o trabalho do vereador que busca saber informações. “Perguntar é um direito de qualquer cidadão, imagine de uma autoridade. Um dos questionamentos que fiz foi sobre um dinheiro que vem para o Executivo para saber se já chegou e de que maneira foi utilizado?”, comentou.

Em um dos questionamentos, Aribé perguntou ao prefeito sobre o cumprimento da Lei Municipal 3.332/2005 que o Executivo tem que enviar para a Casa Legislativa a cada trimestre um levantamento relativo à coleta de lixo. “Estou aqui desde 2013 e nunca isso aconteceu. Requeremos no início de fevereiro, essa Casa aprovou o requerimento 24/2018 e até hoje o Executivo não respondeu. Outro requerimento solicitado foi sobre o Decreto Federal 5.626 que trata da interpretação de Libras nas escolas. Eu ainda não tive a resposta oficial”, cobrou.

