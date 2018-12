Josie Pessoa surge com corte Joãozinho e revela reação com novo cabelo. Atriz que já havia radicalizado com o loiro platinado para personagem

“Já escutei que fiquei com cara de mais novinha, já escutei que fiquei com cara de rica (risos), e por aí vai!”.

“Para a Luciana, acho que ela ganha mais força. Ela é mais bruta e esse cabelo fala mais com a personalidade dela”, acredita Josie. O primeiro corte de cabelo foi feito no set da novela mesmo, por Viviane Araújo, intérprete da cabeleireira Neide e que já revelou ter habilidade para isso na vida real. Na trama, é Neide a responsável pela mudança do visual da moça do bordel.