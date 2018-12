ANÚNCIO DE JOSUÉ SURPREENDE

O governador eleito Belivaldo Chagas (PSD) surpreendeu ontem ao anunciar que Josué Modesto se mantém como secretários da Educação no seu próximo Governo. Havia uma série de especulações sobre indicações para a área, mas o governador chamou para si a responsabilidade de antecipar a permanência do secretário, que continuará o seu trabalho no segmento eleito como prioridade do projeto de Governo.

O anúncio foi feito durante encontro com o Sintese, que não vinha sendo convidado por Governos anteriores para um diálogo aberto e participativo, o que deu um tom de interesse em manter uma relação democrática com sindicatos que representam todas as classes trabalhadoras. Josué Modesto estava na reunião quando foi anunciado, e seu nome foi aprovado sem reservas pelos professores. Pelo menos, sobre a Secretaria da Educação, o Sintese foi o primeiro a saber.

A partir de agora, depois da entrega do projeto de reforma administrativa, Belivaldo Chagas deve cuidar da formação de sua equipe. Apesar de já ter anunciado que só vai divulgar o secretariado em janeiro, conversas sobre a ocupação de Pastas e de órgãos do segundo escalão passam ser o principal cardápio de encontros dos políticos vinculados ao Governo, principalmente de lideranças partidárias que se expressam através de mandatos e de suas forças eleitorais.

Alguns nomes fortes da composição partidária que atuaram na eleição de Belivaldo ainda não falaram diretamente sobre indicação de seus preferidos. Há uma razão para isso: o indicado não será aceito imediatamente após sugestão do aliado. Passará por avaliação e só será aceito se preencher os requisitos que já foram expostos pelo próprio governador, para que tenha condições de integrar sua equipe. Nenhum será nomeado por “dedo em riste”, mas depois de avaliado e aprovado como capaz de exercer o cargo.

Uma outra observação: as indicações políticas devem ser trocadas por capacidade técnica e competência, que são requisitos que Belivaldo deseja para aqueles que forem compor o secretariado.

A REFORMA DO GOVERNO

Como havia antecipado a coluna ‘Plenário’, o projeto de reforma administrativa sugere apenas 14 secretarias para Sergipe e vai reduzir em 900 o número de CCs.

O projeto foi bem visto e não mereceu críticas da oposição.

APENAS UM DETALHE

Os ocupantes de Cargos em Comissão não precisam ficar aflitos. Os 900 que serão demitidos não atingirão àqueles que trabalham e comparecem aos seus setores.

Vai pegar exatamente quem recebe e não comparece…

NOMEAÇÕES FANTASMAS

Aqueles ‘fantasmas’ que há anos assombram setores do Governo com altos salários e sequer sabem onde ficam suas repartições, não estarão mais nas folhas de pagamento.

Um detalhe: não haverá caça as bruxas e nem perseguições.

ENXUGAR SEM QUEBRAR

Belivaldo Chagas sabe exatamente onde deve enxugar a máquina, recuperar a força do Estado à busca de sua recuperação econômica, colocando as coisas nos trilhos.

Os CCs que ficarem serão suficientes para manter tudo funcionando.

ESTUDO DE VIABILIDADE

Já está sendo feito um estudo profundo de viabilidade da Emsetur. A empresa tem muitos passivos que podem prejudicar o seu funcionamento pleno.

Ela só permanecerá se houver viabilidade operacional.

UMA COISA ESTÁ CERTA

Mas uma coisa está definida pelo governador: as duas estruturas não permanerão no comando do Turismo em Sergipe, porque não faz sentido e onera.

Ou fica a Secretaria de Turismo ou fica a Emsetur.

AINDA ESPECULAÇÕES

Circula sem parar especulações sobre a formação do primeiro e segundo escalões do Governo. Ontem circulou que para o Detran vai Kaka Andrade.

Seria uma indicação do deputado Jéferson Andrade.

Razão: Kaka deve ser o candidato do grupo a prefeito de Canindé.

AINDA SOBRE MUDANÇAS

A formação de toda a equipe do Governo será feita por aliados, mas todos devem ter a consciência que nenhuma das pastas será entregue de “porteira fechada”.

Essa condição realmente foi coisa do passado.

JACKSON E A REFORMA

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) disse que “quem tem de gostar do projeto de reforma é o governador Belivaldo Chagas e a gente tem que torcer para que dê certo”.

– Se ele acha que o projeto está certo, que o faça e conduza, disse.

SOBRE NOVA CANDIDATURA

Sobre uma nova candidatura, Jackson Barreto disse: “dessa água não beberei. Não tenho mais vontade nesse momento, mas não farei mais aquela gravação”.

Refere-se à gravação que fez pedindo que o povo não votasse nele se fosse candidato.

TEVE NOVA CONVERSA

Jackson Barreto voltou a conversar com o deputado Luiz Garibaldi ontem e pediu que ele atuasse para filiar o deputado Luciano Pimentel no MDB

Luciano não está satisfeito com o PSB.

MDB ESTÁ INDO BEM

Jackson Barreto avaliou que o MDB está bem, “menos Zezinho Guimarães (deputado reeleito do partido) que é um Cavalo de Tróia e um estranho no ninho”.

JB acusa Zezinho de trabalhar contra ele e só apoiar Belivaldo no segundo turno.

FRASE QUE ALERTA

O deputado Capitão Samuel escreveu, ontem, uma frase de boa noite que causa pavor: “Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o Diabo, anda em derredor”.

E concluiu: “rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar”.

FÁBIO QUER PRÁTICA

O deputado federal Fábio Reis (MDB), que participou de reunião da bancada com Jair Bolsonaro, ontem, disse que “na teoria o projeto está bacana e bem assimilado”.

– Vamos ver como vai ficar na prática, disse.

O QUÊ ACHA HELENO

Heleno Silva e o deputado Jony Marcos participaram do encontro de Bolsonaro com a bancada do PRB: “Bolsonaro fará Governo diferente de todos os outros”, diz Heleno.

– Tomara que dê certo para o bem do País, acrescentou.

TENTA ESTILO NOVO

O ex-prefeito Heleno Silva disse ainda que Jair Bolsonaro vai fazer um Governo em que tentará introduzir um estilo novo de fazer política.

– A política do toma-lá-dá-cá deu prejuízos ao País, teria dito Bolsonaro.

ESCRITÓRIO EM BRASÍLIA

Circulou a informação de que o representante de Sergipe em Brasília já teria sido escolhido: Trata-se de um técnico que trabalha assessorando o ministro da Fazenda.

É funcionário da Receita Federal e natural de Nossa Senhora da Glória.

PAGA POR ERRO TÉCNICO

Ex-governador Jackson Barreto e João Augusto Gama pagam até hoje, do próprio bolso, uma dívida antiga do MDB com o TSE por um erro técnico.

É o risco de quem preside partidos políticos.

Notas

Chove forte no sertão – O radialista Jailton Santana informou que choveu forte no sertão de Carira no final da tarde de ontem, com raios e trovões entre o agreste e o médio sertão Em Poço Redondo o tempo estava propício para chuva entre as 15h e 16h. Em Aracaju, o calor predomina mais sem sinal de chuva por enquanto.

Bloqueio de celular pirata – O bloqueio de celulares irregulares (piratas) começa sábado nos estados do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins, informou ontem a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Proteger a instituição – Sobre episódio do avião, Ricardo Lewandowski informou por sua assessoria que ao presenciar ato de injúria ao STF, o ministro sentiu-se no dever funcional de proteger instituição, acionando a autoridade policial para que apurasse eventual prática de ato ilícito, nos termos da lei

Apesar do pedido de vistas – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou ontem maioria de cinco votos para rejeitar pedido protocolado pelo Partido dos Trabalhadores para cassar a candidatura do presidente eleito Jair Bolsonaro. Apesar do placar, um pedido de vista do ministro Edson Fachin suspendeu o julgamento.

Prisão de passageiro – Circula nas redes sociais vídeo em que Ricardo Lewandowski manda chamar a Polícia Federal para prender um jovem que criticou o STF pouco depois de embarcar com o ministro no mesmo voo. “Ricardo Lewandowski, o Supremo é uma vergonha, viu. Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando vejo vocês”.

“Vergonha STF” – O Movimento Brasil Livre (MBL) projetou a frase “Vergonha STF” no prédio do Supremo em Brasília, agora à noite. O protesto é feito no mesmo dia em que o advogado Cristiano Caiado foi detido depois de dizer a Ricardo Lewandowski, num voo, que o STF era uma vergonha.

Conversando

Sobre direção – Fábio Reis já conversou com Jackson Barreto e João Augusto Gama sobre a direção do MDB. O deputado deve ser o presidente do partido em Sergipe.

Deve e renovar – Jackson Barreto concorda que o partido deve se renovar e admite que Fábio é um bom nome para presidir o MDB no Estado.

Precisa comprovar – Os deputados que estiveram ontem com Bolsonaro consideraram que a proposta dele é boa, “mas precisa comprovar isso na prática”.

Para expandir – A deputada Silvia Fontes (PDT) não vai participar das eleições municipais em 2020, mas vai trabalhar para expandir o partido no Estado.

Sangria desatada – Marcio Macedo não faz de candidatura à Prefeitura de Aracaju sangria desatada. Quer que tudo aconteça através de decisão partidária.

Tempo de paz – Percebe-se que o PT está em tempo de paz. As tendências parecem mais unidas e revelam que estarão juntas nas próximas decisões.

Projeto maior – O deputado federal Laércio Oliveira (PP) tem projeto maior para as eleições de 2022 e está conversando com lideranças políticas.

Sobre ministério – Subtenente Edgar pergunta: Como é que o ministério do trabalho deixou o Brasil chegar a 14 milhões de desempregados? Resposta: porque não serve para nada.

Com André – Edvaldo Nogueira esteve ontem com o ministro das Cidades em busca de recursos, ao lado do deputado federal André Moura.