Aracaju receberá mais uma vez o treinamento ‘Os Segredos da Mente Milionária’

05/12/18 - 05:00:41

O brasileiro erradicado em Londres, Leandro Marcondes, aterrissa mais uma vez na cidade de Aracaju para pilotar um treinamento “Os Segredos da Mente Milionária”, um dos livros mais vendidos no mundo. Durante dois dias de imersão, o speaker disseca os ensinamentos do livro homônimo, explicando de forma brilhante que a raiz dos seus problemas financeiros é exclusivamente interna, mostrando o caminho para alcançar o sucesso pessoal e profissional.

Durante os dias 8 e 9 de dezembro, das 8 às 19 horas, no Quality Hotel, você saberá como pensam as pessoas verdadeiramente ricas, quais as crenças que impedem a liberdade financeira e os pilares que sustentam uma vida de riqueza, além de conhecer as melhores fontes de renda passiva.

A intenção é inspirar as pessoas com atitude, modo de pensar e agir. O palestrante usa os princípios que aprendeu com gurus mundiais de desenvolvimento pessoal, saindo de uma dívida de R$300 mil para se tornar financeiramente livre e milionário em apenas 10 meses.

O evento tem assinatura da XP Treinamentos. As inscrições são feitas no site mentemilionariasergipe.com.br ou no instragram @treinamentosxp. Saiba mais através dos telefones 79.33044789 ou 981052086.

Por Danilo Cardoso