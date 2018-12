CAPITÃO SAMUEL COBRA REFORMAS URGENTES NA SEDE DO BPRV

05/12/18 - 15:58:28

Nesta quarta, dia 05, o deputado estadual e presendente da Comissão de Segurança Pública da ALESE (Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe), Capitão Samuel Alves Barreto, cobrou, mais uma vez, reformas urgentes na sedo do BPRV (Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual) da PMSE, cujo prédio tem parte interditada por risco de desabamento e outras salas necessitando de reparos urgentes, visto que se não forem feitos, correm o risto de também serem interditadas, tudo conforme determinação do MPE (Ministério Público Estadual) e laudo pericial da Defesa Civil de Aracaju, após denúncia feita através de petição pelo advogado Márlio Damasceno, em 30 de agosto do corrente ano, que requereu tal perícia no citado prédio (http://www.espacomilitar.com/2018/08/advogado-marlio-damasceno-peticiona-ao.html).

Em 30 de outubro do corrente ano, o blog Espaço Militar publicou todo o laudo feito pela Defesa Civil do município de Aracaju, onde consta todas as defidências do prédio do BPRV e a necessidades das reformas em caráter de urgência (http://www.espacomilitar.com/2018/10/apos-provocacao-do-advogado-marlio.html).

“Não se pode deixar um prédio muito bem localizado se acabar, muito menos, colocar em risco a integridade física dos valorosos policiais militares do BPRV, além do mais, o imóvel pertence ao próprio estado, possuindo uma grande área, que certamente poderia abrigar outras unidades militares. Por isso sou contra enviar os policiais militares para São Cristóvão, em um “puxadinho” da Escola Agrícola. Vamos convocar o comandante-geral da PMSE para explicar a situação na Comissão de Segurança Pública da ALESE e cobrar reformas urgentes, pois com o passar do tempo e a não reforma no local, poderá acarretar futuramente na interdição todal do prédio”, afirmou o parlamentar.

Importante destacar que no dia 31 de outubro do corrente ano, o deputado Capitão Samuel encaminhou ofício ao governador Belivaldo Chagas, solicitando providências em relação à reforma, em caráter de urgência, do prédio do BPRV, conforme ofício protocolado abaixo. “Continuaremos na cobrança até a reforma do prédio, pois os PMs merecem trabalhar em um local digno”, destacou Samuel.

Matéria do blog Espaço Militar